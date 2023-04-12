Milli Savunma Bakanlığınca MSB, TCG Anadolunun hizmete alım törenine ilişkin Twitterda paylaşılan görüntülerde; törende okunan marşta Atatürk ifadesine sansür uygulandığı iddiasına ilişkin, Görüntüleri hazırlayan kuruluş söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup, Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir denildi. Bakanlık, Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı tüm mısraları ile okunmuş, bu durum töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görülmüş, duyulmuştur. bilgisini paylaştı. Diğer yandan Bakanlığın açıklamalarını doğrulayan görüntü A Haberde ekranlara getirildi. Görüntüde Atatürk ifadesinin çok net bir şekilde yandığı ortaya serildi.