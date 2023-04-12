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TCG Anadolu üzerinden algı operasyonu çöktü /12.04.2023

TCG Anadolu üzerinden algı operasyonu çöktü /12.04.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

TCG Anadolu üzerinden algı operasyonu çöktü /12.04.2023

A Haber 00:55
02

İstanbul'da Fatih'te aşırı yağış nedeniyle sur çöktü! /12.04.2023

A Haber 01:08
03

"Kılıçdaroğlu'nu tanımam!" /12.04.2023

A Haber 02:23
04

CHP medyasından Kılıçdaroğlu'na liste isyanı /12.04.2023

A Haber 01:31
05

Biçer’den HDPKK’ya net mesaj /12.04.2023

A Haber 11:27
06

CHP'den yeni söz: PKK ile müzakere edeceğiz /12.04.2023

A Haber 00:46
07

HDP'den Kılıçdaroğlu'na gözdağı /12.04.2023

A Haber 00:33
08

TCG Anadolu Halk TV'nin hedefinde! /11.04.2023

A Haber 00:55
09

"Kılıçdaroğlu tek adam olacak" itirafı! /11.04.2023

A Haber 00:24
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