TEKNOFEST'te roket yarışması heyecanı! Gençler roketleriyle Tuz Gölü’nde yarışıyor / 08.09.21

AHaber

TEKNOFEST'te roket yarışması heyecanı Tuz Gölü’nde başladı. Aksaray'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Bu heyecanı yaşayan gençlerimiz geleceğin en iyi gökbilimcileri olacak. Biz bunları o gençlerin gözlerinden okuyabiliyoruz. Bu yarışmaların sonuçlarını gelecek yıllarda göreceğiz." dedi.