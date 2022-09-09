CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerilim son günlerde ayyuka çıktı. Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına açıkça karşı çıkan Meral Akşener ve kurmayları, CHP tarafından fonlanan medya tarafından hedef haline getirildi. Kılıçdaroğluna desteğini gizlemeyen Tele 1 sunucusu Enver Aysever, Akşenerin bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu ekrana taşıyıp, tiyatro vurgusu yaptı. Yaşanan diyaloğa inanmadığını söyleyen Aysever, Bu nedir abi ya? Allah aşkına? diyerek tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun, Akşeneri zabıtalarca merasim eşliğinde karşılamasını eleştiren Aysever, Bu protokol bana sorarsanız görgüsüzce geliyor. Akşenerin de nereye oraya gittiğini biliyoruz. Hem İmamoğlunun hem de Yavaşın sırtını sıvazlıyor cumhurbaşkanı adaylığı için. ifadelerini kullandı.