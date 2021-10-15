Terör yuvası Tel Rıfat’a operasyon ne zaman? Canlı yayında flaş değerlendirmeler | A Haber sıcak bölgede / 14.10.21

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Son dakika haberi... YPG/PKK terör örgütü Suriye'de güvenli bölgeleri tehdit ediyor. Peki Suriye'de yeni bir harekat olacak mı? Tel Rıfat bölgesi neden önemli? Saldırıların merkezinde neden Tel Rıfat var? Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Suriye Mare'den aktardı. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.