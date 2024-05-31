Suriyenin kuzeyinde bulunan hain terör örgütü PKKnın bir kolu olan PYD/YPG, 2011den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriyede yasa dışı yerel seçim çağrısı yaptı. Güvenlik kaynakları, bunu PYD/YPGnin kendisine Fırat Nehri’nin doğusunda meşruiyet kazandırma çabası olarak görüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin BMGK kararına ters düşen sözde seçim çağrısı sonrası gözler Türkiyeye çevrildi. Teröristan planı ne şekilde bozulacak? Türkiye Suriyede ne yapacak? PKKnın sözde seçimi yapılırsa ne olur? Akademisyen ve Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haberde konuyu değerlendirdi...