Deprem bölgesini ziyaretlerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yeni durağı Diyarbakır oldu. Başkan Erdoğan burada Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Törenine ve Selahaddin Eyyubi Cami ve Külliyesinin de açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, konuşmasında “Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır’da öldürmediler mi? Bu Serok nerde? Yasin Börü’yü bunlar şehit etmedi mi? Bunların derdi Kürt falan değil bunlar katil. Bunlar terörist bu teröristlere 14 Mayıs’ta gereken dersi vermeye var mıyız?” sözleriyle teröre sert tepki gösterdi. Diğer yandan 7li koalisyonda PKK’nın siyasi kolu HDPnin varlığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, Kandilden bay bay Kemali destekleyeceklermiş! Kürt kardeşlerimi de böyle aldatacaklarını sanıyorlar. ifadelerine yer verdi.