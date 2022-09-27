ABD Başkanı Joe Bidenın 7 Şubat tarihinde yaptığı konuşmada Rusyanın Ukraynayı işgal etmesi durumunda Kuzey Akımı 2 boru hattının ortadan kaldırılacağını söylemesinin ardından bugün boru hattında yaşnana patlama ve sızıntı Avrupa ülkelerinde büyük panik yarattı. Savaş nedeniyle hiç kullanılamayan hat için Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizinde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemden kaynaklandığını söyledi. Bidenın savaş öncesi yaptığı açıklama sonrası böyle bir durumun yaşanması kafaları karıştırdı.