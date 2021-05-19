Thodex vurgununda yeni gelişme! Son firari Zuhal Özer de yakalandı / 19.05.21

Son dakika haberine göre Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, firari konumda bulunan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özerin yengesi Zuhal Özer, Aydında gözaltına alındı. Zuhal Özer, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbula getirilecek. Şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap da, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Öte yandan soruşturmada tek firari şirketin CEO’su Faruk Fatih Özer kaldı.