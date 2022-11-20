Gün boyu TikTok ve Twitterda paylaşılan ve 3 Arap tarafından İstiklal Caddesinde yaşanan patlama sonrası çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin gerçeği Emniyet Müdürlüğü açıkladı. @ayman.otman hesabından yapılan paylaşımı inceleyen Siber Suçlarla Mücadale Daire Başkanlığı videoda yer alan şahısların İsrailli olduğunu ve bu şahıslardan ikisinin 08 Kasım ve 10 Kasım tarihlerinde Türkiyeden ayrıldığını paylaştı. Ayrıca videoda yer alan konuşmanın çevirisinin yapıldığı belirtilirken şahısların videoda İstanbulda yaşanan hırsızlık olayını anlatmak istediği açıklandı. Videoda “İstanbul’da en çok sinirlendiğim olay; çıkıp geziyorsun dolanıyorsun bir şeyler alacaksın bir bakıyorsun…” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Gerçeği bilmeden olaya ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan CHPli Gürsel Tekin ve Candaş Tolga Işık gibi isimler şahısları hedef alarak hakaretler savurdu.