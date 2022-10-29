Türkiyenin ilk yerli otomobili olan Togg, bugün banttan iniyor. 8 yılda 1 milyon aracın üretilmesi hedeflenen Toggun üretim tesisi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Togg ilk kez üretim bandından indi ve Başkan Erdoğan otomobilin direksiyona geçti. Otomobilin gazına basan Başkan Erdoğan ilk testi gerçekleştirdi ve konuşmasını yaptı. Başkan Erdoğan, Togg, ülkemizin güçlü yarınları için bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. dedi. 60 yıllık hayal gerçek oldu ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, TOGG Avrupanın yollarına düştüğü zaman ciddi manamda tutuşacaklar. Ne diyecekler: Çılgın Türkler geliyorlar... diyecekler. şeklinde konuştu.