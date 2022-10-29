Türkiyenin yerli otomobili Togg, Bursa Gemlikte üretim bandından indi. Aracı kullandıktan sonra konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, araçta bulduğu eksiği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluna söyledi. Hisarcıklıoğlu, Başkan Erdoğan ile yaşadıkları gülümseten diyaloğu, Cumhurbaşkanımız yeşil rengin eksik olduğunu belirtti diyerek anlattı. Erdoğan, yaşananların ardından mikrofonu ele alarak, Karadenizlilere yanlış yapıyorsunuz. Karadeniz deyince akla yeşil gelir. diyerek yeşil renk Togg üretilmesi talimatını verdi.