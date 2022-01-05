TOGG'un merakla beklenen 'SEDAN'ı

Türkiyenin yerli otomobili TOGG, ABDnin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarında ilk kez sergilendi. TOGG CEOsu Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumda, Marka DNAmız aslında ikililikle bir araya getiriyor. Bundan kastımız bizim kökenimiz olan ülkenin coğrafyanın kökeni ile alakalı. Doğu kültürlerinin duygusal kültürlerini daha iyi anlıyoruz. mesajını verdi. Öte yandan otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Yakın gelecekte büyük olan değil daha çevik, yaratıcı, iş birliğine açık, kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk mesajını verdi. İşte merakla beklenen Türkiyenin yerli otomobili TOGGun sedan modeli...