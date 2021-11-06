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Toplumsal Hafıza - Başkan Erdoğan'a yapılan haksızlıklar
Toplumsal Hafıza - Başkan Erdoğan'a yapılan haksızlıklar
150 Bölüm | 16:35:02
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01
Toplumsal Hafıza - Başkan Erdoğan'a yapılan haksızlıklar
A Haber
1:31:48
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02
Döviz kuru neden yükseldi? Dolar neden tekrar yükselişe geçti? Gıda fiyatlarında düşüş için tarih verdi! / 30.12.21
A Haber
01:55
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03
2022’de dünyayı neler bekliyor? Küresel ekonomide dengeler nasıl değişecek? / 01.01.22
A Haber
05:35
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04
CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? CHP-HDP iş birliğinde yeni aşama ne? CHP'deki büyük çatışma ne? / 29.12.21
A Haber
03:19
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05
CHP’li Bülent Kuşoğlu’ndan Kurtuluş Savaşı şehitlerine iftira! Millet iradesini hedef alıp dindarlara iftira attı? CHP yine neyin peşinde? / 28.12.21
A Haber
03:25
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06
Döviz düştü muhalefetin planları çöktü! Mesele 'seçim' değil mi yoksa? / 24.12.21
A Haber
01:56
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07
CHP'den Özcan ve Karaca kararı /03.01.2022
A Haber
01:58
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08
PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ… CHP’li belediyeler kimlere emanet? / 27.12.21
A Haber
03:17
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09
Muhalefetin manipülatif eylemlerine sert tepki! "Linç yedim" diyerek anlattı: Muhalefet yangına benzin döktü! / 25.12.21
A Haber
05:41
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10
Dövizi neden yükseltiyorlar? Son dönemde anormal yükselişin perde arkasında ne var? / 18.12.21
A Haber
04:22
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