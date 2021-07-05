"TOSUNCUK" operasyonundaki MİT detayı! /05.07.2021

Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, A Haber’de Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın’ın Türkiye’ye getirilişi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Erandaç, “Bu bir MİT operasyonudur” dedi ve nedenlerini açıkladı. Öte yandan Erandaç, “Yakında diğer bitcoinci de Thodexin sahibi Faruk Fatih Özer getirilecek. İnanılmaz adamlar getiriliyor. FETÖ’den PKK’dan getiriliyor. Ve bunun arkasından da Sedat Peker ile ilgili de müthiş çalımlamalar yapıldığı duyuluyor. Dünyanın istihbarat örgütleri nasıl çalışıyorsa MİT de böyle çalışıyor. Olayı böyle değerlendirmekte yarar var.” ifadelerine yer verdi.