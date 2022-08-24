Trabzonspor bu akşam evinde Danimarkanın FC Kopenhag takımı ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçından mutlak galibiyetle ayrılması gereken temsilcimiz adını Şampiyonlar Ligine yazdırmak istiyor. Trabzonsporun Kopenhagta oynanan ilk maçta konakladığı otel önünde gece saatlerinde havai fişek patlatan Kopenhag taraftarına bordo mavili taraftarlardan misilleme geldi. Trabzonda Kopenhag takımının konakladığı otel önünde gece boyu havai fişek atılırken Trabzonspora yönelik tezahüratlar yapıldı. İşte o anlar...