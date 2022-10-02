Türk Silahlı Kuvvetleri TSK personelinin en zorlu şartlarda hayatta kalmasını sağlamaya yönelik eğitim olanaklarına, Türkiye için ilk olan Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma DUNKER Simülatörü dahil oldu. Dünyanın alanındaki en gelişmiş özelliklere sahip Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma Simülatörü, 4 bin metrekarelik bir tesis halinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Birçok zorlu senaryonun gerçekçi şekilde oluşturulabildiği DUNKER sayesinde NATO ve farklı ülkelere hizmet ihracı sağlama imkanı da olacak. İşte detaylar...