Türk Tabipleri Birliği TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKKnın kanalında katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerini kimyasal silah kullanmakla suçladı. Irakın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı, teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyerek, Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. ifadelerini kullandı. CHPnin en büyük destekçisi olduğu Fincancı, Türkiyenin derin bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini de söyledi.