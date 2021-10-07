TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu İBB zabıtalarının işgal girişimine ilişkin A Haber'e konuştu /07.10.2021

AHaber

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu İBB'nin Adalar'daki TÜGVA binasına ilişkin işgal girişimine yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İBB zabıta ekiplerinin vakıf kapılarının kilitlerini değiştirdiğini ve içerideki bütün eşyaları talan ettiğini söyleyen Eminoğlu, eşyaların nereye götürüldüğünün bilinmediğinin altını çizdi. Yapılan suç duyurusu sonrasında vakfı işgal eden kişilerin binadan çıkarıldığını söyleyen Eminoğlu Geldikleri gibi gittiler. Canan Hanım'a sorduk tahliye kararı nerede? Orada insanları yuhalatmakla olmuyor. Nerede tahliye belgeniz?" ifadelerini kullandı.