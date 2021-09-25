Tüketicinin cebini yakan fahiş fiyatlar! Farklı ve yüksek fiyatların sebebi ne? / 25.09.21

AHaber

Meyve ve sebze hallerine bakıldığında geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasında çok cüzi fiyat farkları var. Ancak bu kuruş farklarına bakıp zincir marketler incelendiğinde enflasyonun üzerinde zam yapıldığı ortaya çıktı. Peki Zincir marketler enflasyonun üzerinde neden zam yapıyor? Büyük marketler birlikte mi hareket ediyor? Zincir marketler fiyatları ortak mı belirliyor? Tüm bu soruların cevaplarını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Yüreğir Sebze Hali Komisyoncuları Başkanı Hacı Yüksekyayla verdi.