A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’ne çarpıcı açıklamalarda bulunan Gazeteci-Yazar Turgay Güler, Yunanistan’ın Türkiye’yi hedef alan söylemlerine tepki gösterdi. Yunanistan’ın Türkiye ile boy ölçüşecek bir ülke olmadığının altını çizen Güler, “3-5 sene sonra Yunanistan diye bir ülkeden bahsetmeyeceğiz” dedi ve nedenini duyurdu. Diğer yandan Türkiye’nin kuşatma altına alındığına işaret ederek tarihte yaşanan örnek üzerinden Yunanistan’ı uyardı. Güler, Türkiye içinden Yunanistana göz kırpan odaklara da seslendi.