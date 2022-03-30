Türk askeri PKK'nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi /30.03.2022

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlikte Türkiyenin üstlendiği arabuluculuk rolünü değerlendirdi. Bu tarzda zirvelerin önceden batı ülkelerinde yapıldığını söyleyen Yücel Tek kutuplu dünya düzeni silahla eziliyor şu an. ifadelerini kullandı. Bu gerginlikte ABDnin üstlendiği rolü ve PKKya yönelik verdiği desteği de yorumlayan Yücel Türk askeri Fırat Kalkanı, Barış Pınarında ABDnin PKKya kurdurduğu sözde kantonları karton gibi ezdi. dedi.