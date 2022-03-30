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7/24 Dinle A Haber Türk askeri PKK'nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi /30.03.2022
Türk askeri PKK'nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi /30.03.2022

Türk askeri PKK'nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi /30.03.2022

A Haber

150 Bölüm | 11:15:25
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01

Türk askeri PKK'nın sözde kantonlarını karton gibi ezdi /30.03.2022

A Haber 01:16
02

İzmir'de CHP'li Bayraklı Belediyesi'nden skandal uygulama! Çocuk etkinliğinde eşcinsel mesaj / 24.03.22

A Haber 01:41
03

Avrupa’da akaryakıt krizi | Rusya’ya yaptırımlar ters mi tepti? Avrupa’da 40 günlük motorin kaldı / 26.03.22

A Haber 01:37
04

FETÖ'nün sağlık üzerinden kaos planı! Perde arkasını anlattı: Bir ihanet örgütü! Birlikte yol yürüyorlar... / 22.03.22

A Haber 05:34
05

Çanakkale Köprüsü ekonomiye ne kadar katkı sağlayacak? / 18.03.22

A Haber 01:48
06

Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022

A Haber 01:26
07

Kiev’in tarihi mekanlarına koruma! Heykellerin çevresine tahkimat yapılıyor / 28.03.22

A Haber 01:24
08

Seçim barajı için yüzde 7 teklifi ne anlama geliyor? Meclis'te grup şartı kalktı mı? / 14.03.22

A Haber 03:57
09

"Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir" /30.03.2022

A Haber 01:45
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