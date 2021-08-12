Türk SİHA'ları ABD lobilerinin hedefinde! A Haber canlı yayınında flaş sözler / 12.08.21

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ABD Temsilciler Meclisi'nin 27 üyesi Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını hedef alan bir mektup yazdı. Mektupta SİHA'ların bölgeyi istikrarsızlaştığını ve endişe verici olduğu ifade edildi. SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün yaşanan bu sıcak gelişmenin perde arkasını A Haber'de yayınlanan "Memleket Meselesi" programında anlattı. Peki bu mektup ne anlama geliyor? Bu lobinin arkasında kimler var? Bu olay Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkiler? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...