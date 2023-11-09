Katil İsrail, Gazzede büyük bir soykırıma imza atarken binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Can kayıpları en çok kadın ve çocuklardan oluşurken ABD ve AB ülkeleri yaşananlar karşısında üç maymunu oynadı. Türkiye ise Başkan Erdoğan liderliğinde katliama tepki gösterirken İstanbulda Filistine destek amacıyla miting düzenlendi. Filistinli Musa Hicaz A Habere özel açıklamalarda bulunurken İstanbuldaki mitingin Filistinliler tarafından izlendiğini ifade ederken, Allah Türkiyeden razı olsun. Büyük Filistin Mitinginde Reis ne konuşacak diye bekledik. Bütün Filistinliler Türkiyeyi ağabey gibi görüyor. Yiğit Müslümanları görüyoruz size bakınca. ifadelerini kullandı. İşte detaylar...