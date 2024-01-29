Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi ve Filyos Limanında önemli incelemelerde bulundu. Bakan Bayraktar üretimin 2,7 milyon metreküpe ulaştığını belirtirken İnşallah en kısa zamanda bu üretimi 10 milyon metreküpe akabinde de nihai olarak günlük 40 milyon metreküpe çıkarmak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik etmeyi hedefliyoruz. ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu ise Filyos Limanının dev bir lojistik merkezi olacağını söylerken 25 milyon ton kapasiteye sahip olarak 14 ve 19 metre derinliğindeki rıhtımlarıyla büyük tonajlı gemilere hizmet verebilecek dedi.