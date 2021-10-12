Türkiye Gençlik Vakfı'ndan sözde belgeler hakkında yalanlama! /12.10.2021

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Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu tarafından yapılan açıklamada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gazeteci Nevşin Mengü ve Metin Cihan gibi isimlerin kuruma ilişkin sözlerine yanıt verildi. Açıklamada İBB'nin TÜGVA Adalar Gençlik Merkezi'ne yönelik işgal girişiminin ardında binanın CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na makam odası yapma isteği olduğunun altı çizilirken "Şuan isimleri farklı ama tek merkezden yönetilen yeni ve top yekün bir saldırıyla karşı karşıyayız." ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan son günlerde TÜGVA adıyla yayınlanan sözde belgelerinin hiçbirinin kurumla alakasının olmadığının altı çizildi.