Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler, uluslararası kamuoyu tarafından da yakından sıkı takip altında. Peki, bu seçimlerin önemi ne? Batı seçim sürecini nasıl görüyor? Fransız Siyaset Bilimci Charles Saint-Prot, A Habere özel açıklamalarda bulundu. 2023 sonrası 6’lı koalisyonun gelmesi ve sistem değişikliği ihtimaline dair Prot, “Bu bir facia olur. Kimse PKKyı arkasına almadan Erdoğanın karşısında duramaz. Bu nedenle Türkiye için bir facia olur.” dedi. Ayrıca Fransız Siyaset Bilimci, “Başkan Erdoğan milliyetçi bir lider ve Türk olmaktan gurur duyuyor. Türkiye için ondan başka bir çözüm görmüyorum.” şeklinde yorum getirdi. Protun sözlerinde en dikkat çeken nokta ise seçimlerde ortaya konulan ittifaklardı. Bu hususa da değinen Saint-Prot,Başkan Erdoğan Türkiye için bir şans. Erdoğanın karşısındaki aday ise milliyetçileri ve terör örgütü PKKyı bir arada tutan bir ittifak. Türkiyeyi sevmeyenler Erdoğana karşılar. Ama Türkiyeyi sevmeyenler kimler? Macron, belki Biden. ifadelerine yer verdi.