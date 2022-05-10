Türkiye ile Kazakistan'dan 15 anlaşma /10.05.2022

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankaraya geldi. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayevi resmi törenle karşıladı. İki lider imza töreni sonrası basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, ilişkilerde yükselişin sinyalini vererek, Türkiye-Kazakistan ticaret hacminin inşallah birlikte atacağımız adımlarla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız. dedi. Tokayev ise açıklamasında, Dost kardeş ülke Türkiye her zaman yanımızda yer aldı. Başkan Erdoğan, vizyon sahibi bir lider ifadelerine yer verdi.