Türkiye ile Kırgızistan'dan kritik anlaşmalar /09.06.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’u ağırladı. Yüz yüze görüşme ve imza töreni sonrası iki lider toplantıya dair kritik açıklamalarda bulundular. Başkan Erdoğan Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖnün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz. dedi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ise; Kırgızistan, Türkiye’nin uluslararası alanda öneminin artmasından memnuniyet duyuyor. mesajını verdi. Başkan Erdoğan ayrıca, Kırgızistan ile 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız. şeklinde konuştu.