28 Mayıs seçimlerinin ardından A Haber ekranlarına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım seçim sürecini ve CHPnin milli konulardaki tavrını yorumladı. CHPyi milli politikalarda eleştiren Yıldırım Dışarıda birlik içeride bir yarış olmalı ifadelerini kullandı. Yıldırım ayrıca CHPli Ünal Çeviközün Maalesef Türkiye Azerbaycana silah yardımı yaptı sözlerini hatırlatırken Libyaya askeri tezkere geldiğinde kabul etmeyen HDP, CHP ve İYİ Partidir. dedi. Yıldırım ayrıca Mavi Vatan kavramını kabul etmeyen ismin de Ünal Çeviköz olduğunu söylerken Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin karşısında kim varsa onun yanındadır. dedi. İşte detaylar...