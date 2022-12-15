Bu yılın başında başlayan Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa enerji tedarikinde büyük sorunlar yaşıyor ve Avrupanın en büyük enerji tedarikçisi Rusyanın ardından Türkmenistan gazının da Türkiye üzerinden taşınması gündemde. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupaya gaz tedariki için Türkiye formülü önerdi. Peki Türkmenistan doğalgazı Türkiye üzerinden mi taşınacak? Enerji krizinde çözüm Türkiye mi? Türkiye yeni enerji üssü mü oluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan enerji uzmanı İbrahim Baran değerlendirdi.