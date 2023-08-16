Sağlık atılımlarıyla dünyada parmakla gösterilen Türkiye, sağlık turizminde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Özbekistanda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiyenin son dönemde sağlık turizminde bir merkez olmaya başladığını belirterek, Sağlık turizminin yoğunlaştığı dünyada üçüncü ülke olmaya doğru gidiyoruz. Health Türkiye markasını da her geçen gün farklılaştırarak, sağlık turizmiyle ilgili Türkiyenin daha önde bir pay almasını sağlamak istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Diğer yandan sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Koca, Özbekistan ile yapılan 10 maddelik önemli anlaşmayı duyurdu.