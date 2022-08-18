×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle A Haber Türkiye-Ukrayna arasında anlaşma /18.08.2022
Türkiye-Ukrayna arasında anlaşma /18.08.2022

Türkiye-Ukrayna arasında anlaşma /18.08.2022

A Haber

150 Bölüm | 11:59:23
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Türkiye-Ukrayna arasında anlaşma /18.08.2022

A Haber 04:03
02

Zincir marketlerin 'fiyat' oyunu! Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu: 3 liralık elma nasıl 33 liraya satılır? Bunun izahı yok! / 16.08.22

A Haber 01:52
03

Muharrem İnce'den "düzenli maaş" iddiası! CHP’den maaş alan gazeteciler kim? / 11.08.22

A Haber 05:40
04

CHP'nin 'indirim' rahatsızlığı! Vatandaş karalama kampanyasına böyle yanıt verdi | İşte Kılıçdaroğlu'nun iddiası ve gerçekler / 16.08.22

A Haber 03:41
05

Başkan Erdoğan fiyatları düşürün talimatı vermişti! Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde çalışmalar başladı | Hangi ürünlerde indirim yapılacak? / 10.08.22

A Haber 02:49
06

Batı basınının algı operasyonu! Rusya ile görüşme sonrası Türkiye'yi hedef aldılar: Boşa uğraşmayın PKK'yı söküp atacağız / 05.08.22

A Haber 03:45
07

Son anketlere göre AK Parti yükselişte! Cumhur İttifakı aradaki farkı açıyor | İşte seçim anketi sonuçları... / 18.08.22

A Haber 03:16
08

Başörtü düşmanı Üstün Dökmen'in bir skandalı daha ortaya çıktı! Soru soran kadına çirkin saldırı / 18.08.22

A Haber 02:33
09

Hükümet Suriye konusunda olumlu adım atarsa Kılıçdaroğlu ve muhalefet geri adım atar mı? CHP’nin eski avukatı Kemal Çiçek yorumladı / 17.08.22

A Haber 02:57
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Yaşam
Dünya
Ekonomi
Spor
Teknoloji

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı