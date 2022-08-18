Türkiye’nin güven veren dış politikası sahaya yansımaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres, bugün Ukrayna’da savaşın bitmesi için atılacak adımları görüştü. Uçakla Polonyaya giden Başkan Erdoğan buradan karayoluyla Ukraynanın Lviv kentine gitti. Başkan Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasındaki gerçekleşen zirve 40 dakika sürdü. Başkan Erdoğanın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Ukrayna Lideri Zelenskiy ise, Başkan Erdoğanın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak niteledi.