Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankarada düzenlenecek programda, Türkiyenin ikinci yüzyılına ilişkin yeni program ve hedeflerinin yer aldığı Türkiye Yüzyılı vizyonunu kamuoyuyla paylaşacak. Yoğun bir kalabalığın beklendiği programa 11 siyasi parti davet edilirken çok sayıda ünlü isim de programa katılacak. Diğer yandan AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı. Peki Başkan Erdoğan yarın ne açıklayacak? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankaradaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.