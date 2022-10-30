A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 29 Ekim 2022 akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arasında “Yerli otomobilde Togg ile gelen ‘devrim’ neyi nasıl değiştirecek?, Siyasette neden Togg tartışılıyor?, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla ne hedefleniyor?, Siyaset ‘Türkiye Yüzyılı’nda buluşur mu?, Türkiye’nin ‘100 yıllık’ planı ne?, CHP’nin hizmet anlayışı ne anlatıyor?, Akşener’den masaya ‘BTP dayatması’ mı?” konuları ele alındı. Uzman isimler, harita üzerinde kritik yorumlarda bulundu. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.