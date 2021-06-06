Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti? /06.06.2021

Sağlık Bakanlığı 6 Haziran 2021e ait koronavirüs KOVİD-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı. Türkiyede son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774e yükseldi. Ayrıca Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616ya ulaştı. Kovid-19la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.