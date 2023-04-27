Türkiye tarihi bir ana daha tanıklık etti ve Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu. Düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burası Türkiyenin gelecekte kuracağı nükleer enerji endüstrisinin de referans noktası olacak dedi. Bakan Dönmez büyük yatırımın önemine dikkat çekerek, Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlıyoruz. Türkiyemizin enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekleyerek enerji portföyümüzü de çeşitlendirmiş olacağız şeklinde konuştu. Bu tören sonrası A Habere konuşan Dönmez, Akkuyu nükleer projelerden en büyüğü. Türkiye’de nükleer çağın başladığı bir yüzyıl olacak. Bir yıl içinde üretime geçmiş olacağız ifadelerine yer verdi.