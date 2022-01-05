Türkiye'den Yunan'a! "Kendinize güvenin" /05.01.2022

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendiasın Türkiyeyi hedef alan sözlerine yanıt verdi. Bilgiç, Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. dedi. Açıklamada dikkat çeken kısım ise, Üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin yeni bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez. ifadeleri oldu.