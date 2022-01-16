"Türkiye’nin altına konulan en büyük dinamit" /16.01.2022

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de yayınlanan “Satır Arası” programında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzelin, terörist Volkan Bora ile 2016da Adıyaman kırsalında buluşması ve ortaya çıkan fotoğraflarına sert eleştiri getirdi. Millet İttifakı çatısında birleşen siyasi oluşumlara yüklenen Caşın, “Türkiye’nin altına konulan bu dinamiti masum bir hareket olarak göstermek TBMM’ye hakarettir. Benim verdiğim vergiyle bu vekil nasıl maaş-para alır? Normal bir vatandaş Kandil’e gidip bu fotoğrafları çekilebilir mi?” dedi.