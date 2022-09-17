Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel misafir olarak katıldığu Şangay İşbirliği Zirvesi sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şangay Örgütüne üyelik sinyali veren Erdoğan, Türkiyenin, kıta ülkeleriyle iş birliğimizi ikili ve çok taraflı düzeyde daha da geliştirme iradesi katidir. Şimdi bundan sonraki süreç bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Hedef o. diye konuştu. Gelişmeleri A Haber canlı yayında değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiyenin Asya ile iş birliği yapmasını istemeyenler olduğunu söyledi. Türkiyenin jeopolitik önemine vurgu yapan Caşın, Birileri Türkiye’nin iki şeyini istemiyor. Birincisi, Azerbaycan gazı taşımamızı istemiyorlar. İkincisi de İpek Yolunu istemiyorlar. diye konuştu. Çin ile yakınlaşmanın Türkiyenin lehine olacağını söyleyen Caşın, ABDnin helikopterlerinde dahi Çin malı yazılımlar var. Onlar alırken alıyor, biz alınca zımbırtı çıkıyor. dedi.