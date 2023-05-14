A Haber’de yayınlanan Satır Arası’nda Türkiye sevdalısı Cumhur İttifakı ile içinde HDPKK ve FETÖ’nün talimat verdiği 7’li koalisyon arasında yaşanan 14 Mayıs seçimleri yarışı ele alındı. Başkan Erdoğan liderliğinde güçlü Türkiye için zafere bir adım daha yaklaşan AK Parti’de yürütülen seçim çalışmalarına dair AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan önemli mesajlar vererek ‘zillet ittifakı’nın ABD ve Avrupa güdümlü iktidar olma çabasını yorumladı. Sayan, “İzmir vatan söz konusu olunca ilk kurşunu atan ve yiyendir. Her zamankinden daha çok Türkiye’nin Başkan Erdoğan’a ihtiyacı var. Bu seçim tarihi bir seçimdir. Türk halkı herkese çok büyük ders verecek. Sayın Erdoğan 1. turda bu seçimi önde bitirecektir.” dedi.