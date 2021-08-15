Türkiye'nin lokomotifi AK Parti 20 yaşında! İşte 20 yıllık başarı hikayesi / 14.08.21

AHaber

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 20. yaşını kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 20 yıl geçti. AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlarıyla Türk siyasetine damgasını vurdu. Yeni Türkiye'nin vizyonunu çizdi. Son 20 yılda birçok köklü değişikliğe imza atan AK Parti, istikrardan rahatsız olan çevrelerin de hedefi oldu. Darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı... A Haber araştırma planlama servisi, Türk siyasetinin lokomotifi AK Parti'nin, başarılarla dolu 20 yılını anlatan, bir analiz dosyası hazırladı.