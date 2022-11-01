Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiyeye gaz merkezini hızlıca inşa edebiliriz dedi. Diğer yandan Putin Avrupa ile birçok gaz kontratı imzalayabiliriz. Eminim bunu isteyen birçok ülke olacaktır. ifadelerine yer verdi. Daha önce de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putinin, Türkiyede büyük bir doğal gaz merkezi kurulmasıyla ilgili açıklamalarına ilişkin En uygun yer neresiyse orada inşallah kurmuş olacağız. değerlendirmesinde bulunmuştu. Ayrıca Başkan Erdoğan, İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. demişti.