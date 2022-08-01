"Türkiye'ye liderliği için minnettarım" /01.08.2022

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler BM tarafından 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, mısır yüklü RAZONI isimli yük gemisi Lübnana gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket etti. Bu olumlu gelişme üzerine açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukraynadan ayrılan ilk tahıl gemisi RAZONI için Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiyeye liderliği için minnettarım. mesajını verdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında ise, Hâlihazırda Ukrayna’nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor. denildi.