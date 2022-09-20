A Haberde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda, “Hem Doğu’da hem Batı’da ‘Erdoğan diplomasisi’ nasıl işliyor, ‘Çok kutuplu dünya’nın yeni merkezi Türkiye mi olacak?, Türkiye’ye ‘deniz kuşatması’ mı planlanıyor?, Türkiye’yi ‘kuşatma planı’ devrede mi?, Tayvan’ı karıştıran Pelosi neden Erivan’a gitti?, Sosyal konut neden eleştiriliyor? Birleşik Krallık dağılıyor mu?” sorularına yanıt arandı. 19 Eylül 2022 tarihli programın tamamı…