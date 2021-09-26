Turkovac'ın etkisi ne kadar? Yerli aşıda flaş gelişme / 26.09.21

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Son dakika haberine göre: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın etkisi hakkında yeni bir açıklama geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Akova "Turkovac aşısı da inaktif bir aşı. İnaktif aşılar mRNA aşılarına göre, örneğin BioNTech aşısına göre başlangıçta daha az miktarda antikor üretiyorlar. Ama virüsün değişik kesimlerine karşı daha yaygın antikor üretiyorlar. Turkovac aşısının Sinovac aşısı kadar etkili olacağını tahmin ediyorum" dedi.