Turkuvaz Medya muhalefetin hedefinde! A Haber muhabirleri birçok algı oyununu boşa çıkardı / 02.06.21

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener, Rizeye gitmiş burada vatandaşlara hakaret etmişti. Benzer bir skandal, Hatayın Kırıkhan İlçesinde meydana geldi. İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, çevresindekilerle beraber A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğuru tehdit etti. O anlar kameralara böyle yansıdı. Konuyu bugünkü İyi partililer neden muhabirlere saldırdı? başlıklı köşesine taşıyan Sabah yazarı Mevlüt Tezel, A Haber muhabirleri yurdun dört bir yanında haber peşinde koşarken bir de Hataydaki kuyumcu ziyaretinde olduğu gibi bazen oynanan algı oyunlarını da deşifre ediyorlar. A Haber muhabirleri bunun gibi birçok algı oyununu boşa çıkardı. İşte bu yüzden Turkuvaz Medya muhalefetin hedefinde. dedi.