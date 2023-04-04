Sabah Gazetesi’nde uzun seneler Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevinde bulunan ve daha sonra Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Gazeteci Arslan için ilk tören yıllardır çalıştığı Sabah Gazetesinde 4 Nisan Salı günü saat 12.00de tören yapılacak. Daha sonra Samsuna gönderilecek olan Arslanın naaşı, 5 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığında toprağa verilecek.