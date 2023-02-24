Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası özellikle sosyal medyada halkı galeyana getirecek çok sayıda manipülatif içerik bir anda dolaşıma sokuldu. Devletin sahada canla başla yaraları sarmasını fırsat bilen provokatörler arasında 23 derece isimli sözde yayın organı dikkat çekti. Eski görüntülerle ve kirli operasyonlarla devleti hedef alan hesabın sahibi ise FETÖ iltisaklı Gökhan Özbek! Örgütün kritik isimlerinden Gökçe Fırat Çulhaoğlunu önder olarak niteleyen ve yanında çalışan Özbekin dolandırıcılık, KHKlılara destek, sosyal medya çeteleri gibi yargıya da intikal etmiş birçok skandalı bulunuyor. ahaber.com.tr, yalan yuvası 23 derecenin sahibi Gökhan Özbek ve örgütle organik bağını sizler için derledi...