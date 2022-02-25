Ukrayna ateş altında! A Haber canlı yayınlarla savaş bölgesinde! Rusya - Ukrayna savaşında son durum ne? / 24.02.22

Rusyanın Ukraynayı işgal etmeye başlamasının dünya üzerindeki yankıları her geçen dakika artarken, A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve Kameraman Niyazi Kurt günlerdir bölgeden yaptığı canlı yayınlarda bölgedeki son durumu aktarıyor. Kavasoğlu yaptığı bağlantıda bölgedeki tüm dükkanların kapatıldığını ifade ederken, çok sayıda güvenlik noktasına saldırı düzenlendiğini vurguladı. Rusyanın vurduğu hastanede 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Kavasoğlu, bölgede yeniden saldırı seslerinin duyulmaya başladığını belirtti. İşte A Haber farkıyla Rusya - Ukrayna krizine ilişkin yaşanan tüm detaylar...