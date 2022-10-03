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7/24 Dinle A Haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de Sabiha Gökçen-Pendik Metrosu açıklaması / 02.10.22
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de Sabiha Gökçen-Pendik Metrosu açıklaması / 02.10.22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de Sabiha Gökçen-Pendik Metrosu açıklaması / 02.10.22

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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01

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de Sabiha Gökçen-Pendik Metrosu açıklaması / 02.10.22

A Haber 02:54
02

CHP'li Sevigen: Kılıçdaroğlu ABD'den icazet alacak /25.09.2022

A Haber 01:03
03

Adayı yok vetosu çok | Ortak aday mı, ayrı adaylar mı? İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı? / 28.09.22

A Haber 03:56
04

Savaş yeni mi başlıyor? Rusya'nın ilhak adımına ABD ve Avrupa neler yapabilir? / 01.10.22

A Haber 03:33
05

Bakan Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar: TOGG'da deri kullanılmayacak / 21.09.22

A Haber 01:53
06

Ekim ayı müjdeler ayı olacak | Gençlere telefon ve bilgisayar indirimi! Yerli otomobil için özel indirimler / 22.09.22

A Haber 02:06
07

Valeler QR kodlu vale kimlik kartıyla çalışacak! Son tarih 1 Ocak 2023 / 30.09.22

A Haber 01:38
08

AK Parti’de 2023 seçimi çalışmaları! Seçim Koordinasyon Merkezleri ekimde kuruluyor / 29.09.22

A Haber 01:49
09

Başkan Erdoğan'dan flaş talimat /03.10.2022

A Haber 01:59
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