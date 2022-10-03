Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen-Pendik Metrosu hakkında A Habere özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Kağıthane-Yeni Havalimanı metro hattının da açılacağı tarihi açıkladı. CHPli İBBnin yapmadığı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hattının da müjdesini veren Bakan Karaismailoğlu, Bu yıl bitmeden İBBnin yapmadığı ve devraldığımız Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin de içinde olduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattını da inşallah açıp İstanbulluların hizmetine sunacağız. şeklinde konuştu.